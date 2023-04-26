Знаменитости 26 апреля 2023, 13:16 «Мое дело — только направить»: Леонид Якубович рассказал о правилах в семье

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Народный артист России, телеведущий Леонид Якубович в разговоре с изданием Teleprogramma.pro рассказал о правилах в своей семье, а также о том, чем занимаются его дети.

По словам телеведущего, его сын работает на Первом канале в департаменте информационных программ, а дочь после работы в менеджменте ушла в IT-компанию.

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Все решения по поводу своей карьеры дети принимают сами, иногда они просят совет родителей, отметил Якубович.

«Да, советуется, но принимает решение она сама. У нее действительно очень хорошее образование и плюс много увлечений, талантов. Она много чего умеет», — рассказал он.

Телеведущий добавил, что его дело — лишь направлять. Он всегда напоминает своим детям, что может высказать мнение, а то, как им поступать, они должны решать сами.