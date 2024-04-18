Знаменитости 18 апреля 2024, 15:34 Модный эксперт Шерипова: певица Валерия играет по своим правилам при выборе нарядов

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Модный эксперт Елена Шерипова оценила необычные образы 56-летней певицы Валерии. Артистка укрепляет за собой статус иконы стиля и разрушает стереотипы о возрасте, отметила специалист в беседе с сайтом «Страсти».

По ее мнению, внешний вид звезды нельзя заключить в рамки одной категории. Знаменитость предпочитает свободу выбора и не стесняет себя никакими ограничениями.

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«Рассматривая наряды Валерии, мне сложно не заметить, что она играет по своим правилам в мире моды», — подчеркнула Шерипова.

Она также добавила, что певица грамотно выдерживает баланс в образах. Порой смелые акценты не наводят на мысли о вульгарности или чудаковатости.