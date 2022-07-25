«Модному приговору» и «Давай поженимся» предсказали возвращение в эфир

Осенью в эфир Первого канала вернутся развлекательные программы, заявил журналист Денис Сорокин. Шоу «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем, «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой и другие передачи приносят хорошие доходы, сообщило издание Blitz+.

Журналист успокоил россиян, которые переживали, что больше не увидят на экранах Первого канала Гузееву, Якубовича, Васильева и других.

«Слышал, что осенью будут и „Модный приговор“, и „Мужское/Женское“, и „Поле чудес“. Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?», — заявил Сорокин.

Видеохостинг YouTube заблокировал передачи «Давай поженимся» и «Модный приговор». Телеведущая Лариса Гузеева не стала комментировать блокировку своего шоу.