Модельер предложил Долиной выбросить из шкафа «леопардовое нечто»

Певице Ларисе Долиной нужно сжечь «леопардовое нечто», которое она хранит в своем гардеробе. Так считает известный модельер Джемал Махмудов, сотрудничающий со многими артистами.

Он пришел в госте к артистке и оценил содержимое ее шкафа для своего YouTube-канала «Доктор Стиль».

«Изучил ее гардероб с концертными костюмами. Открыв шкаф, я увидел все, кроме стиля! Пришлось бороться», — сказал Махмудов.

В первую очередь он посоветовал забыть про мешковатые юбки, скрывающие стройную фигуру. В качестве примера стилист показал экстравагантный наряд леопардовой расцветки с перьями на рукавах.

«Это леопардовое нечто я хотел сжечь, но держал себя в руках», — признался модельер.

Махмудов взял в руки ножницы и превратил юбку в пол в мини-платье.

«Красоту надо показывать! Но для вашего грядущего юбилейного концерта можно придумать что-то новое», — пояснил Махмудов.

В рамках шоу модельер сшил для Долиной за 24 часа черный облегающий комбинезон с золотым поясом и белым шлейфом из органзы. Исполнительница уже знает, в каком блоке концерта наденет его, написала радио «Комсомольская правда».