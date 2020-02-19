    19 февраля 2020, 17:18

    Модельер Чамалиди рассказал о самых ужасно одетых российских знаменитостях

    Дарья Морозова

    Известный российский модельер и дизайнер одежды Янис Чамалиди рассказал, кто из звезд российского шоу-бизнеса одевается наиболее нелепо. Об этом сообщило РИА ФАН.

    На первом месте находится Филипп Киркоров.

    «Отвратительнее его никто не одевается», — заявил модельер.

    Также «призовые» места заняли Николай Басков и Сергей Зверев.

    Среди женщин Чамалиди выделил Надежду Кадышеву, Ольгу Бузову и Анфису Чехову.