Знаменитости 08 сентября 2023, 16:25 Модель Погребняк призналась, что свои первые 200 тысяч рублей заработала в 16 лет

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Модель и блогер Мария Погребняк призналась, что свои первые большие деньги заработала в 16 лет. Об этом она рассказала сайту «КП-Екатеринбург».

Девушку заметил популярный свадебный бренд, за год сотрудничества с ним модель получила 200 тысяч рублей. Рекламные баннеры с изображением Погребняк висели по всей Москве, ее фото были во всех свадебных журналах.

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Модель также отметила, что на свой первый заработанный миллион она отвезла родителей в отпуск, сообщило Utro.ru.