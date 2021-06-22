Модель плюс-сайз Эшли Грэм призвала девушек не стесняться оголяться в жару

Известная модель плюс-сайз Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram подборку фотографий себя и других девушек с формами. Фотографии модель сопроводила призывом не стесняться носить открытую одежду в жару, написала «Газета.ru».

Модель пояснила, что решила опубликовать этот текст, потому что знает, что многие стесняются носить открытую одежду даже в жаркую погоду из-за комплексов.

«Поверьте мне, я знаю, что говорю, утверждая, что ваше тело прекрасно. Очень легко лгать себе, заявляя, что ты недостаточно хороша, стройна, сексуальна и безупречна, чтобы носить майку или купальник. Но на улице жарко и тебе тоже», — написала Грэм.