Модель Playboy рассказала, что не может найти парня из-за своей красоты
Модель Playboy рассказала, что парни пугаются ее красоты
Модель Playboy Элизабет Мари Шевалье заявила, что не может найти себе парня или даже сходить на свидание, потому что мужчины пугаются ее красоты. Своими переживаниями девушка поделилась с Jam Press.
Элизабет 27 лет, она родом из США, штат Калифорния. Она снималась для таких известных эротических журналов, как MAXIM и Playboy. Но несмотря на толпы поклонников и почти три миллиона подписчиков в Instagram, женщина не может найти свою любовь после расставания с бывшим бойфрендом — она одна уже шесть месяцев.
«Мне говорили, что я запугиваю парней, потому что я высокая — я ростом 178 сантиметров, я красива, у меня очень выразительная внешность», — пожаловалась модель.
Элизабет рассказала, что на самом деле она очень милая и любящая и если бы с ней пообщались поближе, то точно бы это поняли. Однако с мужчинами ей не везет — те, кто с ней обычно общался, были дерзкими и самовлюбленными и ухлестывали за каждой симпатичной девушкой.
Модель посетовала, что проблемы с общением у нее и с девушками — из-за ее внешности многие девушки начинали ревновать ее к своим партнерам и принимали о ней неверные, слишком поспешные решения. Сама Элизабет никогда не позарилась бы на чужого мужчину.