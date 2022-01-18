Модель Playboy рассказала, что не может найти парня из-за своей красоты

Модель Playboy Элизабет Мари Шевалье заявила, что не может найти себе парня или даже сходить на свидание, потому что мужчины пугаются ее красоты. Своими переживаниями девушка поделилась с Jam Press.

Элизабет 27 лет, она родом из США, штат Калифорния. Она снималась для таких известных эротических журналов, как MAXIM и Playboy. Но несмотря на толпы поклонников и почти три миллиона подписчиков в Instagram, женщина не может найти свою любовь после расставания с бывшим бойфрендом — она одна уже шесть месяцев.

«Мне говорили, что я запугиваю парней, потому что я высокая — я ростом 178 сантиметров, я красива, у меня очень выразительная внешность», — пожаловалась модель.

Элизабет рассказала, что на самом деле она очень милая и любящая и если бы с ней пообщались поближе, то точно бы это поняли. Однако с мужчинами ей не везет — те, кто с ней обычно общался, были дерзкими и самовлюбленными и ухлестывали за каждой симпатичной девушкой.

Модель посетовала, что проблемы с общением у нее и с девушками — из-за ее внешности многие девушки начинали ревновать ее к своим партнерам и принимали о ней неверные, слишком поспешные решения. Сама Элизабет никогда не позарилась бы на чужого мужчину.