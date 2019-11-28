Модель Петра Немцова показала своего первенца
О рождении сына 40-летняя Петра написала в Instagram, приложив к публикации снимок, на котором видна только крохотная ножка младенца.
«Мой муж и я ничего не рассказывали, так как не хотели никого беспокоить, пока наш ребенок не будет в безопасности», — пояснила модель.
Роды у чешки начались ночью во время грозы. Она отдыхала с мужем на природе и чуть не родила в машине, пока пара искала ближайшую больницу.
Вчера Петру вместе с малышом выписали. Они уже дома. Имя ребенка модель решила не раскрывать.
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В 2004 году Немцова чуть не погибла в Таиланде во время цунами. Девушка получила серьезные травмы и потеряла жениха — он в результате удара стихии не выжил. Петра смогла восстановиться, вернулась в модельный бизнес и основала благотворительный фонд The Happy Hearts Fund для помощи пострадавшим от природных катаклизмов.
За отца своего первенца Бенджамина Латтерче Петра вышла замуж летом 2019 года.