Модель Олеся Малибу рассказала о нападении в метро

Мужчина попытался задушить модель Олесю Малибу. Она считает, что это была попытка покушения, поскольку он даже не пытался вести с ней диалог.

«28 февраля, примерно в 17:30, я спустилась в метро на „Таганскую“ кольцевую, проехала вниз по эскалатору, и тут на меня нападает мой бывший парень. Сначала хватает рукой за плечо, второй рукой сразу же при этом начинает держать за шею», — рассказала модель «360».

Также она добавила, что не могла выбраться из его «плена», поскольку мужчина загнал ее в угол и начал душить. От страха она не могла позвать на помощь.

«Он сделал это, чтобы меня убить», — заключила Олеся.

Известно, что 28 февраля мужчина повалил ее на пол на станции метро «Таганская», схватил за шею и удерживал в таком положении непродолжительное время. Малибу на своем аккаунте в Instagram заявила, что напавшего на нее зовут Перваков Дмитрий Дмитриевич. По ее словам, он преследует ее в течение четырех лет.

После произошедшего 32-летняя девушка обратилась в полицию с просьбой привлечь мужчину к ответственности. Вдобавок она сняла побои и прошла процедуру медицинского освидетельствования.