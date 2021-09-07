Модель-мусульманка Халима Аден вернется к работе

Модель Халима Аден, которая одна из первых работала в хиджабе, вернутся в модельную сферу. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Модель стала амбассадором бренда одежды Modanisa из Стамбула. Он выпускает вещи в сегменте «благопристойной моды». Аден заключила с брендом контракт на два года.

Модель стала известна после участия в конкурсе красоты «Мисс Миннесота» в США, когда вместо купальника надела буркини.