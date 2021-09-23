Модель Линда Евангелиста раскрыла причину раннего завершения карьеры

Неудачная процедура по удалению подкожного жира при помощи холода поставила крест на карьере известной модели Линды Евангелисты. Об этом бывшая звезда подиумов и фотографий глянцевых журналов рассказала на своей странице в Instagram.

Она напомнила что прекратила появляться на публике пять лет назад. Все это время поклонники спрашивали ее, почему она не продолжила работать моделью, когда ее ровесницы продолжают строить свою карьеру.

«Отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположный обещанному», — написала Евангелиста.

Она пояснила, что вместо того, чтобы избавиться от подкожного жира, получила обратный эффект: количество жировой ткани стало только больше. Этот процесс называется гиперплазия и он может проявиться у менее чем 1% пациентов после криолиполиза. По словам модели, проводившие операцию специалисты не предупредили ее о возможных рисках.

После неудачной операции Евангелиста впала в депрессию и начала ненавидеть собственное тело. Модель отметила, что смогла побороть свои комплексы и сейчас продолжает бороться с жиром, чтобы вернуться на подиум.

Как отметила газета «Известия», не падать духом Евангелисте помогает интерес поклонников к ней и ее жизни.