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    23 сентября 2021, 17:06

    Модель Линда Евангелиста раскрыла причину раннего завершения карьеры

    Анатолий Минкин

    Неудачная процедура по удалению подкожного жира при помощи холода поставила крест на карьере известной модели Линды Евангелисты. Об этом бывшая звезда подиумов и фотографий глянцевых журналов рассказала на своей странице в Instagram.

    Она напомнила что прекратила появляться на публике пять лет назад. Все это время поклонники спрашивали ее, почему она не продолжила работать моделью, когда ее ровесницы продолжают строить свою карьеру.

    «Отвечаю: причина в том, что я была жестоко обезображена процедурой аппаратной липосакции Zeltiq CoolSculpting, эффект от которой был прямо противоположный обещанному», — написала Евангелиста.

    Она пояснила, что вместо того, чтобы избавиться от подкожного жира, получила обратный эффект: количество жировой ткани стало только больше. Этот процесс называется гиперплазия и он может проявиться у менее чем 1% пациентов после криолиполиза. По словам модели, проводившие операцию специалисты не предупредили ее о возможных рисках.

    После неудачной операции Евангелиста впала в депрессию и начала ненавидеть собственное тело. Модель отметила, что смогла побороть свои комплексы и сейчас продолжает бороться с жиром, чтобы вернуться на подиум.

    Как отметила газета «Известия», не падать духом Евангелисте помогает интерес поклонников к ней и ее жизни.