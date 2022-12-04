Знаменитости 04 декабря 2022, 13:56 Ким Кардашьян с дочкой записали видео под трек российских музыкантов SHOT: российский дуэт ALEX&RUS не ожидал, что Кардашьян использует их трек для видео

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В аккаунте модели Ким Кардашьян появилось видео под трек от российского дуэта ALEX&RUS. Реакцией музыкантов поделились авторы Telegram-канала SHOT.

В видео модель использовала трек «Дикая львица». Видео модели под эту музыку набрало свыше 14 миллионов просмотров. Кардашьян использовала англоязычную часть композиции. Вместе с ней в ролике появилась ее дочь — Норт.

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«Огромная радость за нашу работу проделанную», — сказал член коллектива Алексей Гречаник.

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По его словам, в дуэте до сих пор не верится, что их трек оценила мировая знаменитость. Сами эмоции от случившегося он охарактеризовал как классные ощущения.

Таким же мнением поделился и второй участник дуэта — Рустам Агаев. Он сказал, что испытал непередаваемые эмоции. Также музыкант отметил, что некоторым членам дуэта всего 16 лет.

Менеджер коллектива Данил Уфимцев отметил, что не сразу поверил в случившееся. Он сказал, что сначала принял аккаунт за фотошоп. Но после проверки аккаунта Кадашьян и самого видео на реальность, испытал радость.