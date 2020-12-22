Модель Елена Перминова сообщила, что беременна в четвертый раз

«Ребят, тут такое дело…», — написала она в тексте поста. В комментариях Перминова получила множество поздравлений как от подписчиков, так и от своих друзей и коллег.

«Круто», — написала Алеся Кафельникова. «Ого!!! Поздравляю, Лена», — прокомментировала Настасья Самбурская. «Поздравляю!!! Какие вы молодцы!» — присоединилась Елена Кулецкая.

У Перминовой и 61-летнего бизнесмена Александра Лебедева уже есть трое детей: два сына и дочка. Многие подписчики предположили, что розовый бант на фото означает пол будущего ребенка — девочка. Модель пока никак не прокомментировала этот вопрос.

Ранее беременная актриса Галина Боб, известная по сериалу «Деффчонки», попала в больницу.

Актриса рассказала, что у нее начались проблемы со спиной. Это было настолько болезненно, что его госпитализировали в полубессознательном состоянии.