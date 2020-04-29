29 апреля 2020, 12:03
Модель Джиджи Хадид скоро станет матерью
Американская модель Джиджи Хадид станет матерью. 25-летняя девушка ждет первенца, Об этом сообщила «Экспресс газета».
По данным издания, Хадид сейчас находится на пятом месяце беременности. Отец ее будущего ребенка — певец Зейн Малик. Пара вместе уже пять лет, однако они до сих пор официально не оформили свои отношения.
Один из близких друзей рассказал, что молодые люди ждут с нетерпением рождение ребенка. Его пол пока что скрывается от обществености.