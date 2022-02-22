Модель Алеся Кафельникова вернулась на подиум

Семь месяцев назад 23-летняя модель Алеся Кафельникова стала мамой. Впервые после родов дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова появилась на модном показе в шоу популярного бренда David Koma, написало РИА ФАН со ссылкой на Instagram-аккаунт модели.

«Спасибо большое, Давид Кома, за приглашение стать частью вашего шоу», — подписала Алеся новое видео в профиле.

Подписчики Кафельниковой смогли увидеть ее в брендовом платье-футболке черного цвета, длинных чулках, а также в красных перчатках, используемых для игры в бейсбол. На другом фото модель предстала в облегающем платье с открытыми плечами.

Шоу популярного бренда David Koma прошло в Лондоне в рамках одной из четырех мировых недель мод. По традиции они проходят два раза в год — в сентябре и феврале.

О свадьбе модели с предпринимателем Георгием Петришиным стало известно в конце весны прошлого года. Вскоре после бракосочетания у пары родилась дочь.