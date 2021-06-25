Модель Алеся Кафельникова призналась, что ждет ребенка

Модель Алеся Кафельникова призналась фанатам в своей беременности. Девушка выложила фото с округлившимся животом на своей странице в Instagram.

На данный момент Кафельникова находится на 31-й неделе беременности. Девушка ждет ребенка от супруга -- предпринимателя Георгия Петришина.

«Встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему сказала: „От таких, как ты, нужно срочно рожать“. Мысли вслух, они схожи. Вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила. В нем есть все, о чем я могла только мечтать», — написала Кафельникова в посте.