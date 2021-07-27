Модель Алеся Кафельникова обнародовала имя и пол новорожденного

Популярная модель Алеся Кафельникова недавно родила первенца. Девушка рассказала подробности того, как проходили роды. Кроме того, она озвучила подписчикам имя и пол своего ребенка. Об этом сообщило Nation News.

В своем Instagram-аккаунте Кафельникова рассказала о том, что родила дочь. Отцом малышки стал руководитель рекламного агентства Георгий Петришин. Молодые родители дали девочке имя Киара.

Модель призналась, что роды не пугали ее и она «ждала этого процесса, потому что ей нравится испытывать боль и страдать». По ее словам, роды длились шесть часов. Она отметила, что хотела бы пережить этот процесс снова. Кроме того, Кафельникова рассказала, что стать матерью было ее давней мечтой.

«Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала «от таких как ты- нужно срочно рожать», — пояснила модель в своем Instagram-аккаунте.

Во время беременности девушка набрала 16 килограммов. Однако сейчас ей удалось сбросить уже 12. По ее словам, процесс похудения проходит довольно легко. В этом ей помогают электрическая стимуляция мышц и массаж.