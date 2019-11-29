Мода в декрете: Ирина Шейк показала, что носить

Российская звезда моды запечатлена в разные моменты жизни со своей маленькой дочкой.

На прогулке Шейк предпочитает черные очки, клетчатое платье чуть выше колена и босоножки. При занятии спортом — белые шорты, разноцветную футболку и кроссовки кислотных цветов. В тон маме одета и дочка, сообщило агентство Ura.ru.

В холодный период уральская красавица надевает менее яркие вещи — серый свитер, классические джинсы и черно-бежевые кроссовки, сочетающиеся по цвету с сумкой. В прогулке с Брэдли Купером Шейк надевала бежевую шапку, черную футболку, лосины и тренч цвета хаки. Темные очки — неотъемлемый атрибут звезды.