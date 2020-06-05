«Много разных ролей, и всегда 100% смех в зале». Грачевский вспомнил о ролях Кокшенова в «Ералаше»

Кинорежиссер и основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский рассказал о работе с артистом Михаилом Кокшеновым. По словам режиссера, когда Кокшенов играл в комедиях, в зале всегда звучал смех.

«Если вы хотели видеть комедийного артиста, Кокшенов всегда справлялся с этим. Народ любил его, понимал и был в одной тональности с ним. Его с удовольствием снимал Гайдай, и после «Спортлото-82 Кокшенов стал любимцем. А в «Ералаше» у него было много разных ролей, и это всегда 100% успех и смех в зале», — поделился с «360» Грачевский.

Он отметил, что таких как Кокшенов, было мало — он был уникальным и очень ярким человеком.

«Наверное, таких можно по пальцам пересчитать за всю нашу великую кинематографическую культуру. Он — яркое пятно, яркая часть ее», — рассказал режиссер.

Грачевский вспомнил, что последние годы Кокшенов «ушел от всех и был не здоров».

«Вот так мы теряем настоящее», — заключил кинорежиссер.

Ранее друг Михаила Кокшенова Аркадий Инин рассказал о работе в кино артиста в 90-е и о том, как он часто помогал съемочным группам. Александр Ширвиндт поделился, что в последнее время приходится вычеркивать из-записной книжки многих «мощных людей».

Народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня после продолжительной болезни. Ему было 83 года.