Балерина Анастасия Волочкова прокомментировал информацию о том, что ее разыскивают судебные приставы за долг в 654 тысячи рублей. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались со звездой российского балета и выяснили подробности.

Оказалось, что в суд на Волочкову подали в отместку за то, что она выиграла другой суд, а вовсе не из-за коммунальных долгов.

«Многим людям выгодно судиться со мной, потому что у меня громкое имя, и все судебные процессы всегда вызывают очень большой ажиотаж. Так вот, я отсудила у Астраханской компании ООО „Астрахань“, учредителем которой является отец моего ребенка Игорь Вдовин, восемь миллионов рублей. И это она должна мне деньги», — рассказала артистка.

Волочкова отметила, что компания должна выплатить ей восемь миллионов рублей за пользование ее деньгами на протяжении двенадцати лет.

«Три миллиона долларов, которые когда-то у меня взял в долг на год (но так и не вернул) Игорь Вдовин, введя меня в заблуждение и обманув, он должен был вложить в строительство элитного жилого комплекса на берегу Волги, однако эти средства были выведены им в оффшорные компании», — резюмировала артистка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Волочкова задолжала коммунальные платежи на сумму более полумиллиона рублей за свои квартиры в Астрахани.