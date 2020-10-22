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    22 октября 2020, 18:13

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери

    Борис Ломакин

    В четверг похоронили актрису Ирину Скобцеву. На церемонии прощания были многие звезды, в том числе члены ее семьи — Федор Бондарчук и Константин Крюков.

    Церемония прощания с Ириной Скобцевой и ее похороны состоялись 22 октября примерно в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Артистка умерла во вторник на 94 году жизни. Проводить в последний путь Скобцеву пришли многие известные персоны, в том числе ее семья — ее сын, режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой.

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери | Изображение 1
    Федор Бондарчук с женой Паулиной / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

    Почтить память пришел внук Скобцевой Константин Крюков с женой Алиной.

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери | Изображение 2
    Константин Крюков / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

    Бондарчук и Крюков вместе несли гроб Скобцевой.

    На церемонии также присутствовали актер Сергей Гармаш. Он одним из первых приехал на мероприятие.

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери | Изображение 3
    Актер Сергей Гармаш / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

    Актер Владимир Меньшов также попрощался с Скобцевой. На мероприятии заметили актера театра и кино, ректора школы — студии МХАТ Игоря Золотовицкого. На церемонии присутствовали продюсеры Игорь Угольников и Александр Роднянский, заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов, Игорь Верник, актер Андрей Мерзликин, младшая дочь Никиты Михалкова Надежда и другие. Всего на мероприятии было порядка 100 человек.

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери | Изображение 4
    Продюсер Александр Роднянский / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

    Режиссеров Алексея Учителя, Павла Чухрая и Акима Салбиева тоже увидели на похоронах Скобцевой.

    Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери | Изображение 5
    Алексей Учитель / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

    «Таких актрис в ближайшее время видимо не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья и что удивительно, она умерла в один день своим мужем Сергеем Бондарчуком — мистика какая-то, я сколько живу не знаю ни одного такого случая», — сказал Чухрай журналистам, передает РИА «Новости».

    «Общаясь с ней, когда она была уже в возрасте, мудрости и иронии было так много. Она была замечательная, красивая актриса и очень разноплановая. Наша Софи Лорен, как ее сравнивали с мировыми красавицами», — поделился Золотовицкий.