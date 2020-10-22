Многие звезды пришли на похороны Скобцевой. Федор Бондарчук нес гроб матери

В четверг похоронили актрису Ирину Скобцеву. На церемонии прощания были многие звезды, в том числе члены ее семьи — Федор Бондарчук и Константин Крюков.

Церемония прощания с Ириной Скобцевой и ее похороны состоялись 22 октября примерно в 14:00 на Новодевичьем кладбище. Артистка умерла во вторник на 94 году жизни. Проводить в последний путь Скобцеву пришли многие известные персоны, в том числе ее семья — ее сын, режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой.

Федор Бондарчук с женой Паулиной / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Почтить память пришел внук Скобцевой Константин Крюков с женой Алиной.

Константин Крюков / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Бондарчук и Крюков вместе несли гроб Скобцевой.

На церемонии также присутствовали актер Сергей Гармаш. Он одним из первых приехал на мероприятие.

Актер Сергей Гармаш / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Актер Владимир Меньшов также попрощался с Скобцевой. На мероприятии заметили актера театра и кино, ректора школы — студии МХАТ Игоря Золотовицкого. На церемонии присутствовали продюсеры Игорь Угольников и Александр Роднянский, заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов, Игорь Верник, актер Андрей Мерзликин, младшая дочь Никиты Михалкова Надежда и другие. Всего на мероприятии было порядка 100 человек.

Продюсер Александр Роднянский / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

Режиссеров Алексея Учителя, Павла Чухрая и Акима Салбиева тоже увидели на похоронах Скобцевой.

Алексей Учитель / Источник фото: РИА «Новости» / Павел Бедняков

«Таких актрис в ближайшее время видимо не будет, к сожалению. Уникальная актриса, уникальная семья и что удивительно, она умерла в один день своим мужем Сергеем Бондарчуком — мистика какая-то, я сколько живу не знаю ни одного такого случая», — сказал Чухрай журналистам, передает РИА «Новости».

«Общаясь с ней, когда она была уже в возрасте, мудрости и иронии было так много. Она была замечательная, красивая актриса и очень разноплановая. Наша Софи Лорен, как ее сравнивали с мировыми красавицами», — поделился Золотовицкий.