Знаменитости 23 августа 2023, 12:12 «Мне важно понять психологию нового поколения»: Сябитова — о возвращении программы «Давай поженимся!»

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Знаменитая сваха и телеведущая Роза Сябитова в разговоре с журналистами teleprogramma.pro расскзала, как изменились герои программы «Давай поженимся!» за эти 15 лет в эфире.

Ранее стало известно, что 28 августа программа отметит 15-летие возвращением в эфир Первого канала.

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По словам телеведущей, женихи и невесты действительно стали совсем другими. Даже законодательно возраст молодежи сдвинулся до 35 лет. Сябитова отметила, что ей важно понять новую психологию этого поколения и разработать новые инструкции.

«Так что мы будем творить и искать пути решения в программе вместе», — сообщила она.