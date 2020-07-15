«Мне тоже страшно»: Гузеева рассказала о смертельно опасном омоложении

«Наступило время, когда естественное старение стало проклятием, поэтому не только актрисы, но и женщины, которые не получают зарплату за красоту, ложатся под нож или вкачивают в лицо литры яда», — процитировал Гузееву сайт «Дни.ру».

Отмечается, что популярный во всем мире ботокс, инъекции которого делают для «разглаживания» морщин, является опасным ядом, если превысить дозировку.

По словам Гузеевой, все омолаживающие процедуры не делают женщину моложе, а лишь придают свежести внешнему виду. Она призналась, что боится радикальных процедур омолаживания.

«Мне тоже страшно, и я оттягиваю поход к хирургу», — написал телеведущая.

Подписчики в комментариях к публикации написали 61-летней ведущей программы «Давай поженимся» массу комплиментов, заверив, что ей операции не нужны. Подписчики отметили, что Гузеева красива в любом возрасте.