Певица и телеведущая Ольга Бузова выступит на площадке «Крокус Сити Холла» с большим сольным концертом. Шоу запланировано на 4 июня, все билеты уже практически раскуплены. О том, как певице удается собирать огромные залы, а также о ее загруженном графике, написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам самой Бузовой, это будет удивительное шоу.

«Да, я практически сутки напролет готовлюсь к своему шоу! Оно называется „Вот она я“, состоится 4 июня в „Крокус Сити Холле“. Много чего остается за кадром. Это будет удивительное шоу, которое должен увидеть, как мне кажется, каждый. Только сцену будут строить целых три дня, представляете?», — сообщила артистка.

Бузова также отметила, что она активно пытается сбросить лишние вес и вернуть прежние идеальные формы, которые у нее были, при этом не оставляет занятия вокалом.

По словам певицы, ее устраивает ее плотный график, поскольку к нему она уже давно привыкла.

«Отпуска в этом году не будет. После концерта у меня еще несколько выступлений, после которых улечу на съемки. Все месяцы расписаны. Мне так легче жить, когда есть жесткий график. Отдых меня ждет только в январе», — заключила Бузова.