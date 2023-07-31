Знаменитости 31 июля 2023, 01:27 «Мне приятно»: Shaman — о реакции президента России на его творчество Shaman заявил, что рад положительному отклику Путина на его творчество РИА «Новости»

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Музыкальный исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) прокомментировал положительный отклик президента России Владимира Путина на его творчество. Артист отметил, что рад такой оценке. Об этом он заявил в беседе с газетой «Известия».

«Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится мое творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно», — сказал артист.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно относится к песням Shaman. По его словам, глава государства по-доброму воспринимает творчество, которое имеет отношение к специальной военной операции.

Клип Ярослава Дронова «Мой бой», снятый в зоне СВО, набрал более миллиона просмотров на YouTube за сутки. Кроме того, на этой же площадке во вкладке «В тренде. Музыка» видеоролик поднялся на второе место. Артист посвятил песню российским бойцам, которые героически защищают Родину на передовой.