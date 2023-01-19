Знаменитости 19 января 2023, 16:18 «Мне очень трудно говорить о потере»: актер Хазанов прокомментировал смерть кинорежиссера Досталя

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Актер театра и кино Геннадий Хазанов в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил, что новость о смерти кинорежиссера Николая Досталя стала для него неожиданностью.

Хазанов назвал Досталя самым близким человеком во всем российском кинематографе.

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«Для меня Досталь — самый близкий человек во всем российском кинематографе. Мне очень трудно говорить о потере этого человека, для меня это как часть моего организма», — сообщил актер.

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Он добавил, что знал о его болезни, однако надеялся на хороший финал.

В четверг, 19 января, стало известно о смерти народного артиста России, режиссера и сценариста Николая Досталя. Причины смерти не раскрываются.

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