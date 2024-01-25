25 января 2024, 02:02
«Мне никто не мешает». Лолита впервые объяснилась перед поклонниками на фоне бойкота
Лолита пообещала заняться семьей после массовой отмены ее концертов
Певица Лолита Милявская, чьи концерты начали массово отменять после появления звезды на «голой» вечеринке, решила посвятить себя семье на фоне внезапного отпуска. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
«Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — сказала артистка.
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Также певица пообещала не терять связь с поклонниками. Она отметила, что будет регулярно рассказывать о своей жизни в социальных сетях.
«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», — сказала певица.
Ранее Лолита отреагировала на упреки в свой адрес из-за публикации, датированной 2019 годом, в которой она поздравила президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в новую должность. По ее словам, интерес к посту стал результатом работы украинской стороны.
Семья
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Лолита Милявская
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