Знаменитости 25 января 2024, 02:02 «Мне никто не мешает». Лолита впервые объяснилась перед поклонниками на фоне бойкота Лолита пообещала заняться семьей после массовой отмены ее концертов РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская, чьи концерты начали массово отменять после появления звезды на «голой» вечеринке, решила посвятить себя семье на фоне внезапного отпуска. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», — сказала артистка.

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Также певица пообещала не терять связь с поклонниками. Она отметила, что будет регулярно рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», — сказала певица.

Ранее Лолита отреагировала на упреки в свой адрес из-за публикации, датированной 2019 годом, в которой она поздравила президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в новую должность. По ее словам, интерес к посту стал результатом работы украинской стороны.