«Мне не так много надо». Лолита раскрыла размер своего гонорара

Лолита опозорила мужа подробностями расставания Подробнее

Лолита Милявская дала интервью Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ и раскрыла размер своего гонорара. Оказывается за один выход на сцену в зависимости от нагрузки певица может заработать от 40 тысяч евро. Это около трех миллионов рублей.

«От 40 тысяч евро и дальше в зависимости от нагрузки, перелета. Я человек, которому не так много надо, хотя много имеет. Наверное, я поэтому много имею. У меня никогда не было цели иметь деньги или иметь что-то», — пояснила Лолита.

Артистка добавила, что за последний месяц потратила 100 тысяч евро, значительная часть из которых ушла в творчество. «На себя трачу по мере надобности», — уточнила Милявская.

Ранее в эфире программы «Секрет на миллион» Лолита Милявская раскрыла подробности своего расставания с супругом Дмитрием Ивановым. По словам артистки, своему пятому мужу она приготовила конвертик с тысячей за каждый год супружества.