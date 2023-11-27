Знаменитости 27 ноября 2023, 04:03 «Мне ее никогда не понять». Василий Ливанов гневно высказался об Алле Пугачевой «АиФ»: Василий Ливанов назвал мусором сбежавших из страны артистов РИА «Новости»

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Василий Ливанов, полюбившийся зрителям по экранному образу Шерлока Холмса, заявил, что никогда не сможет понять Аллу Пугачеву и других артистов, сбежавших из России. Слова 88-летнего актера привела газета «АиФ».

«Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой. Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор!» — заявил Ливанов.

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Актер признался, что никогда не сможет понять Пугачеву и то, как можно было уехать из родной страны. Это решение певицы разочаровало Ливанова.

«Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах. Королева Великобритании наградила меня Орденом Британской империи за роль Шерлока Холмса. Но никогда мне в голову не приходило уехать из России. У меня здесь дом, я русский человек», — рассказал актер.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что российские миллиардеры отвернулись от Аллы Пугачевой и не приглашают ее на новогодние корпоративы.