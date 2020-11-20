Младший сын Валерии во время пандемии смог получить миллионы на продаже масок и термометров

Он заработал миллионы на продаже термометров и медицинских масок. В своем Instagram Арсений рассказал свою историю успеха. В начале марта бизнесмен столкнулся с проблемами, как и многие российские предприниматели. Из-за закрытия границ бизнес сына Валерии, который построен на товарах из Китая, был заморожен.

Они с командой решили производить то, что во время пандемии наиболее востребовано: маски, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы. Все товары распространялись через Wildberries, Ozon, Beru и другие маркетплейсы.

«Когда с Китаем работа наладилась, в конце апреля, мы в реактивном темпе выпустили под своим брендом много всякой техники и не только», — рассказал Шульгин.

В первый же день Арсений получил 100 тысяч чистой прибыли при обороте в 150 тысяч.

Отчим Арсения Шульгина Иосиф Пригожин, наоборот, в мае этого года пожаловался на бедственное положение из-за введения жесткого карантина.