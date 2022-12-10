Знаменитости 10 декабря 2022, 13:08 Младший сын Тины Тернер умер в США Википедия

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Соседи обнаружили младшего сына Тины Тернер Рональда мертвым в его доме в США. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на TMZ.

Точная причина смерти мужчины неизвестна. Он долгое время страдал от онкологического заболевания, но пока неясно, стало ли оно причиной гибели сына Тернер.

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«Ронни, ты слишком рано покинул мир. В печали я закрываю глаза и думаю о тебе, мой любимый сын», — написала певица.

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Уточняется, что старший сын артистки покончил с собой четыре года назад.