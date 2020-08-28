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    28 августа 2020, 05:38

    Младшая сестра Бритни Спирс стала ее дополнительным опекуном. Фанаты певицы опять недовольны

    Анастасия Кукова

    Джейми Линн Спирс, младшая сестра поп-звезды Бритни Спирс, получила право свободно распоряжаться трастовым фондом певицы SJB Revocable Trust. По сути, она станет дополнительным опекуном сестры помимо отца Джейми Спирса.
    Младшая сестра Бритни Спирс стала ее дополнительным опекуном. Фанаты певицы опять недовольны

    Доступ к фонду Джейми Линн получила в 2018 году. В августе 2020 года она подала заявку на усиление контроля над финансовым состоянием сестры и управление трастовым фондом

    Как утверждает издание Dazed, Джейми Линн будет контролировать все вопросы, связанные с фондом SJB. Бритни Спирс создала его для защиты активов и обеспечения финансового будущего ее детей. Певица при жизни является его единственным бенифициаром, и единственным человеком, который может получать из него деньги. Заступничество младшей сестры может позволить ей получить небольшую толику власти над собственным многомиллионным состоянием.

    Тем не менее, поклонники Бритни и активисты движения за ее свободу #FreeBritney недовольны ситуацией. Они считают, что младшая сестра еще хуже отца, и усугубит положение Бритни Спирс.

    Как пишет издание The Blast, фанаты считают Джейми Линн «папиной дочкой», которая будет действовать отнюдь не в интересах сестры. Они требуют оставить звезду в покое, так как она уже доказала свою вменяемость успешными гастролями и записями новых песен.

    На днях в США состоялся суд, который несмотря на просьбу Бритни Спирс назначить ей нового опекуна, оставил в этой роли ее отца Джейми Спирса. Он будет контролировать личную жизнь и состояние своей знаменитой дочери как минимум до февраля 2021 года.

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