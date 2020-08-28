Младшая сестра Бритни Спирс стала ее дополнительным опекуном. Фанаты певицы опять недовольны
Доступ к фонду Джейми Линн получила в 2018 году. В августе 2020 года она подала заявку на усиление контроля над финансовым состоянием сестры и управление трастовым фондом
Как утверждает издание Dazed, Джейми Линн будет контролировать все вопросы, связанные с фондом SJB. Бритни Спирс создала его для защиты активов и обеспечения финансового будущего ее детей. Певица при жизни является его единственным бенифициаром, и единственным человеком, который может получать из него деньги. Заступничество младшей сестры может позволить ей получить небольшую толику власти над собственным многомиллионным состоянием.
Тем не менее, поклонники Бритни и активисты движения за ее свободу #FreeBritney недовольны ситуацией. Они считают, что младшая сестра еще хуже отца, и усугубит положение Бритни Спирс.
Как пишет издание The Blast, фанаты считают Джейми Линн «папиной дочкой», которая будет действовать отнюдь не в интересах сестры. Они требуют оставить звезду в покое, так как она уже доказала свою вменяемость успешными гастролями и записями новых песен.
На днях в США состоялся суд, который несмотря на просьбу Бритни Спирс назначить ей нового опекуна, оставил в этой роли ее отца Джейми Спирса. Он будет контролировать личную жизнь и состояние своей знаменитой дочери как минимум до февраля 2021 года.