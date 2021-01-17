Младшая сестра Бритни Спирс заявила, что Илон Макс должен ей пару кошек

Джейми Линн Спирс, младшая сестра и опекун известной поп-певицы, обвинила Tesla в смерти ее кошек потому, что они не слышат бесшумного двигателя автомобиля и попадают под колеса. Она не объяснила, что именно произошло с ее питомицами, только сказал, что все кончилось плохо.

Как сообщил портал TMZ, она потребовала, чтобы эту информацию довели до генерального директора компании-производителя Илона Маска.

«Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla — это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить. Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — заявила Спирс.

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В отличие от автомобилей с бензиновым двигателем, электромобили не издают много шума. Но эта их особенность может подвергнуть опасности людей с ослабленным зрением, которые полагаются на звуки для безопасного передвижения по улицам. Новые правила эксплуатации, узаконенные в сентябре 2021 года, требуют, чтобы американские электромобили подавали сигналы при движении со скоростью менее 18,6 миль в час.

«Итак, Илон Маск, давай проясним ситуацию. Ты мне должен пару кошек. Я понимаю, что тут и хозяева виноваты, но призываю сотрудничать и спасать кошачьи жизни», — подчеркнула она.