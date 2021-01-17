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    17 января 2021, 03:31

    Младшая сестра Бритни Спирс заявила, что Илон Макс должен ей пару кошек

    Анастасия Кукова

    Джейми Линн Спирс, младшая сестра и опекун известной поп-певицы, обвинила Tesla в смерти ее кошек потому, что они не слышат бесшумного двигателя автомобиля и попадают под колеса. Она не объяснила, что именно произошло с ее питомицами, только сказал, что все кончилось плохо.
    Младшая сестра Бритни Спирс заявила, что Илон Макс должен ей пару кошек

    Как сообщил портал TMZ, она потребовала, чтобы эту информацию довели до генерального директора компании-производителя Илона Маска.

    «Я даже не хочу считать, сколько кошек мы потеряли. Tesla — это тихий убийца кошек, и это проблема, которую мы действительно должны решить. Нужно, чтобы машина издавала какой-то звук, который встревожит животных, чтобы они могли вовремя убежать», — заявила Спирс.

    Младшая сестра Бритни Спирс заявила, что Илон Макс должен ей пару кошек | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    В отличие от автомобилей с бензиновым двигателем, электромобили не издают много шума. Но эта их особенность может подвергнуть опасности людей с ослабленным зрением, которые полагаются на звуки для безопасного передвижения по улицам. Новые правила эксплуатации, узаконенные в сентябре 2021 года, требуют, чтобы американские электромобили подавали сигналы при движении со скоростью менее 18,6 миль в час.

    «Итак, Илон Маск, давай проясним ситуацию. Ты мне должен пару кошек. Я понимаю, что тут и хозяева виноваты, но призываю сотрудничать и спасать кошачьи жизни», — подчеркнула она.