МК: Заворотнюк вызывали скорую из-за головных болей

Минувшим летом к актрисе Анастасии Заворотнюк вызывали скорую из-за сильной головной боли. В июне она жила в коттеджном поселке Крекшино.

Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Собеседники издания утверждают, что вызывала врачей мать актрисы, но на имя ее концертного директора Марины Потаповой. Семья Заворотнюк пыталась избежать огласки.

Различные источники уже сообщали, что у актрисы диагностирован рак мозга. Якобы именно по этой причине она отменила театральные спектакли и перестала публиковать свои фотографии в соцсетях.

Концертный директор актрисы Стас Христов опроверг эти заявления. Но 12 сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии в одной из столичных клиник. По некоторым данным, у нее начался отек мозга. В прессе были сделаны предположения, что у нее последняя стадия заболевания, которое свело в могилу Жанны Фриске.

В ответ Христов пообещал, что актриса вскоре сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из центральных каналов.