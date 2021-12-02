Мясников рассказал, почему больше не хочет гастролировать с «Уральскими пельменями»

Звезда «Уральских пельменей» дал интервью для сайта kp.ru. Он рассказал, почему шоу перестало быть смешным и почему он думает отказаться от гастролей.

По словам Мясникова, он знает, что многие зрители считают, что «Уральские пельмени» перестали быть смешными. Артист пояснил, что это естественный процесс.

«Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу», — признался Мясников.

Он опроверг слухи о конфликте с партнером по шоу Андреем Рожковым. Однако оба подумывают об окончании гастрольной деятельности, потому что с возрастом захотелось больше времени проводить с семьей.

«Сейчас мы доделываем туры, которые у нас запланированы и перестанем ездить совсем. Но на съемках и на концертах в Екатеринбурге мы, конечно, продолжим выступать», — рассказал артист.