Мясников ответил на угрозы Жириновского лишить его диплома врача

Александр Мясников ответил на предложение Владимира Жириновского лишить его диплома врача. Доктор заявил, что знал о последствиях своих высказываний.

Жириновского возмутили заявления Мясникова о том, что границы закрывать не нужно, эпидемическая ситуация не такая уж сложная и на нее не повлияли летние поездки россиян. Сам политик уверен, что нужны жесткие меры, и заявил, что будь он на месте министра здравоохранения России Михаила Мурашко, лишил бы доктора диплома врача.

На это Мясников ответил, что понимал, к чему могут привести его слова, а также заверил, что в них нет личного отношения, это лишь мнение.

«Я понимал, что, выступая против его высказываний, могу навлечь на себя недовольство В. Жириновского. Ну, собственно, что и произошло», — написал Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали 16 710 заболевших COVID-19. За день умерли 229 человек с коронавирусом, а выписались из больниц 7704 пациента. За все время пандемии в России обнаружили новый вирус у 1 513 877 граждан.