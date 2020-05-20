Доктор Мясников ярко высказался о коронавирусе и панике на этот счет. Особенно в СМИ и соцсетях разошлась его фраза «кому положено умереть — помрут». Многие не поняли врача. Пришлось объясняться.

«Да, от СОVID-19 умирают, только на порядки меньше, чем от практически всех привычных нам заболеваний. Поэтому факт, что человек смертен, не должен омрачать дни нашей, увы, скоротечной жизни, и надо просто жить, радоваться этой жизни, а не омрачать ее тревожными настроениями», — написал на своей странице в Telegram доктор.

Он заявил, что не умаляет заслуги врачей, которые борются с вирусом. Он просто просит людей не разрушать свою психику лишней паникой.

«Речь шла о панических настроениях людей в свете текущей эпидемии, об их страхах, неуверенности и боязни завтрашнего дня. О том, что не надо искать в каждом чихе коронавирус», — подчеркнул Мясников.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко осудил высказывание доктора Мясникова. Он заявил, что доктор излишне категоричен.

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на интересующие вопросы россиян о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!» на Youtube.