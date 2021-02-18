Мягкова похоронят на Троекуровсом кладбище

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым назначено на 20 февраля. Траурная церемония пройдет в МХТ имени Чехова. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.

Как сообщила пресс-служба театра, прощание начнется в 10:00 в МХТ. После этого состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище Москвы», — сказано в сообщении. Его процитировало РИА «Новости».

Андрея Мягкова не стало 18 февраля. У него осталась жена — актриса Анастасия Вознесенская.

Андрей Мягков родился в Ленинграде. Сначала он окончил Ленинградский химико-технологический институт, потом переехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Сначала он служил в «Современнике», а с 1977 года и до конца своих дней — в МХТ имени Чехова.

Мягков был востребованным театральным актером, но оглушительную зрительскую любовь ему принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», а также «Жестокий романс» и «Гараж».

Его партнерша по «Иронии судьбы» Барбара Брыльска назвала его прекрасным актером и человеком. Также тепло о Андрее Васильевиче высказались и принесли свои соболезнования Светлана Немоляева, Лия Ахеджакова и другие.