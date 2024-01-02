Знаменитости 02 января 2024, 18:50 Митрошиной выставили многомиллионный счет за налоговые долги Shot: ФНС выставила блогеру Митрошиной счет на 145 млн рублей Соцсети Александры Митрошиной

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Блогерша Александра Митрошина снова попала в поле зрения налоговой. По данным Telegram-канала Shot, ФНС выставила создательнице многочисленных марафонов по «успешному успеху» счет более чем на 145 миллионов рублей.

Ранее Митрошина утверждала, что уже оплатила 127 миллионов рублей долгов по налоговым отчислениям, заметил источник канала.

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В марте этого года против блогерши возбудили дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, Митрошина применяла упрощенную систему налогообложения и выводила доход от продажи своих разнообразных курсов, который был сильно выше лимита, через аффилированные ИП. Такую схему, как утверждает Shot, она применяла с октября 2020 года по май 2022-го.

В апреле она вернула 127 миллионов рублей налоговой, но при этом осталась должна еще 85 миллионов рублей по штрафам. Теперь, по информации канала, ей надо заплатить в 1,7 раза больше.

Сейчас Митрошина живет не в России — она переехала в Дубай. Там продолжается заниматься продажей своих курсов и марафонов о том, как стать богатыми и счастливыми.