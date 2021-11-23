Митя Фомин рассказал, кто должен цензурировать творчество артистов

Российский певец и экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин заявил, что государство не должно вмешиваться в творчество артистов. Такой интерес со стороны правительства вызывает тревогу. По его словам, главным цензором творческих людей должны быть зрители. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на издание Sobesednik.ru.

Он отметил, что артист становится популярным в том случае, если зрители понимают творчество и видят в нем свое отражение. По его словам, ограничивать свободу творчества нельзя. В противном случае артист будет действовать по указке.

«Сейчас мы начнем с платьев, а закончим тем, что нам скажут, что петь или не петь. И что, вернемся во времена, когда была адская цензура и политические лозунги? Давайте мы все-таки будем отталкиваться от того, что цензором будет зритель», — заявил исполнитель.

Артист рассказал также о дальнейших планах на карьеру. Сейчас он находится в Узбекистане. Фомин отметил, что он занят работой над клипом на новую песню «Удивительная».