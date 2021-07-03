Митя Фомин признался в наркозависимости

Певец Митя Фомин рассказал Лере Кудрявцевой в ее программе «Секрет на миллион» о том, что раньше употреблял наркотики. Он отметил, что это произошло на пике его популярности.

Фомин рассказал, что в тот период не мог себя контролировать. Также он добавил, что из-за запрещенных веществ у него бывали галлюцинации.

«Это было страшно! Я видел чертей!» — рассказал артист.

Фомин считает, что это произошло из-за того, что он не мог справиться с популярностью.

Новый выпуск с участием певца покажут на НТВ третьего июня.

Ранее телеведущая и блогер Ксения Собчак пожаловалась, что ее интервью с Андреем Макаревичем заблокировали для российских пользователей на YоuТubе. Это произошло по требованию Роскомнадзора, предположительно, из-за пропаганды наркотиков.

По словам Собчак, знакомые рассказали ей, что после того, как на Юрия Дудя подали в суд, обвинив в пропаганде наркотиков из-за интервью с Моргенштерном и Ивангаем, надзорное ведомство принялось и за других блогеров.

Собчак удивилась и тому, что на YouTube можно блокировать ролик по отдельной стране. Раньше такой функции не было, по ее мнению.