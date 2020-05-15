Митя Фомин: после пандемии мы будем испытывать тягу к тактильным ощущениям

Многие говорят, что после пандемии коронавируса мир точно не будет прежним. Кого-то это пугает, кто-то чувствует панику, другие закрывают глаза и отмахиваются. Исполнитель уверен, что по окончании всего этого люди станут более внимательными и чуткими по отношению друг к другу.

«Мы наверняка будем испытывать тягу к реальным тактильным ощущениям. Мы уже наблюдаем всплеск любви к домашним животным — приюты один за другим публикуют новости, что раздают всех собак и кошек. Возможно, люди станут внимательней и друг к другу, это в какой-то степени повлияет на укрепление семейных ценностей», — приводит слова Фомина «Газета.ru».

Певец уверен, что во время режима самоизоляции многие семьи уже сейчас проявляют свою тактильность путем эротических экспериментов и игрушек, связанных с ощущениями.

Он также отметил, что людям не стоит бояться перемен, которые будут после коронавируса, так как новое всегда должно быть лучше и интересней привычного.