Мистерио спас собаку в Нью-Йорке: Джилленхол снова сорвал овации

Джейк Джилленхол, исполнитель роли супергероя-суперзлодея Мистерио в новой картине «Вдали от дома», спас на улице Нью-Йорка собаку. Происшествие сняли свидетели. Теперь Джилленхол герой не только на экране, но и в жизни.

Известный голливудский актер Джилленхол спас собаку. Это произошло во время его прогулки по Нью-Йорку и вышло случайно. Джилленхол увидел, как посреди дороги застыл крупный далматинец, а его хрупкая хозяйка с испуганным псом совладать не могла.

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Пришлось вживаться в роль Мистерио и превращаться в супергероя. Джилленхол оценил обстановку и вышел на дорогу. Машины остановились.

Актер подошел к собаке, погладил ее и успокоил. Потом аккуратно взял пса и перенес его в безопасное место, вручив хозяйке. Нашлось у актера и несколько ободряющих слов для девушки. Очевидцы случившегося по достоинству оценили благородство и самоотверженность актера, а СМИ посвятили событию первые полосы.

«Я заметил, что это был Джейк Джилленхол, и я увидел, как он повернулся и посмотрел на дорогу. Я подумал, что он пытается остановить такси или что-то в этом роде», — рассказал позже один из очевидцев. Его слова привел сайт издания Page Six.

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Актер ранее признавался, что любит собак. У него дома тоже живут два пса, с которыми Мистерио проводит все свободное время, когда не нужно спасать мир или помогать Человеку-пауку.

Поклонники в соцсетях устроили Джилленхолу настоящие овации. Его наперебой благодарят, говорят в его адрес слова поддержки, даже признаются в любви. Так актер сорвал свои заслуженные аплодисменты, не вживаясь при этом ни в какой экранный образ.