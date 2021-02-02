«Мисс Москва» Воеводина рассказала о плохой коже после инъекций

Бывшая жена экс — Верховного правителя Малайзии Мухаммада V пояснила, что с помощью таких процедур хотела сохранить молодость, но в итоге столкнулась с противоположным эффектом. Она рассказала, что временно парализованные после уколов мышцы лица ослабевают. Из-за этого кожа становится дряблой.

По этой причине модель вынуждена постоянно делать массаж лица и косметические маски. Девушка призвала своих подписчиц не верить рекламе косметологов и избегать «инъекций красоты» как минимум до 30 лет.

«Потому что к 30 годам колоть будет уже некуда. Мышцы лица атрофируются», — подчеркнула Воеводина.

Бывшая участница проекта «Каникулы в Мексике-2» посоветовала использовать хорошие уходовые маски, применять гимнастику и массаж для лица.