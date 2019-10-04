«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына

Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода. Об этом она написала на своей странице в Instagram, приложив видео с интервью, которое она дала британской газете Daily Mail.

Воеводина пояснила, что пошла на общение с журналистами, чтобы прояснить ситуацию с разводом.

«Я не видела своего мужа с декабря прошлого года. Он прячется от меня и нашего сына и, к сожалению, он создает публичный скандал», — написала она.

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Воеводина попросила прощения за поведение своего бывшего супруга. После она обратилась к нему лично и предложила подумать о репутации.

«Фарис, ты отец и монарх, подумай, что ты делаешь», — подчеркнула Воеводина.

Как напомнила газета «Известия», свадьба Оксаны Воеводиной и Мухаммада V прошла в ноябре прошлого года. Сама невеста неоднократно подчеркивала, что все провели по мусульманским обычаям.

Но сам брак оказался недолог. В начале этого года в СМИ появилась информация, что 49-летний экс-монарх и 25-летняя россиянка не сошлись характерами. Все это привело к ссорам и с 1 июля их брак оказался окончательно расторгнут. Во всяком случае так казалось всем.

При этом в конце мая Воеводина в одной из московских клиник родила сына, которого назвала Леон (полное имя звучит как Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра). Делать тест на отцовство мальчика она не стала, несмотря на слухи об ее постоянных изменах. Сама девушка заявила, что Леон полная копия отца — Мухаммада V.

История с разводом Оксаны Воеводиной и Мухаммада V будоражила все мировые СМИ до начала сентября, пока сама девушка не подтвердила, что с мужем она больше не живет. Она пояснила, что бывший король использовал для развода предусмотренную исламом процедуру «тройной талак», когда мужу достаточно сказать жене трижды «Развожусь с тобой», чтобы брак оказался расторгнут. Однако, при этом она отметила, что такой фразы муж в ее присутствии не произносил. Также она не видела никаких официальных документов.