Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина продала обручальное кольцо, которое подарил ей бывший муж и экс-король Малайзии Мухаммад V. Она пошла на этот шаг, чтобы оплатить счета в швейцарской клиникe.

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Там она лежала, когда была беременна сыном.

«Я не могу назвать цену, по которой продала кольцо, однако она в три раза меньше первоначальной стоимости», — заявила модель в интервью Daily Mail.

По информации издания, украшение стоило больше 16 миллионов рублей.

Ранее россиянка призналась, что ее союз с Мухаммадом V распался, когда она находилась на четвертом месяце беременности.

Причем о расторжении брака она узнала из интернета. Королевская семья не посчитала нужным проинформировать ее напрямую. При этом Воеводина утверждает, что у нее нет официальных документов о разводе.

Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии в ноябре 2018 года. Через полтора месяца после торжества Мухаммад V отрекся от престола. А в апреле 2019 года Оксана взяла имя Рихана и приняла ислам. Позже стало известно о расставании пары.