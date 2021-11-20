Мишустин назвал смерть Гаркалина «невосполнимой утратой»

Премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал смерть Валерия Гаркалина. Он назвал ее «невосполнимой утратой».

Телеграмму опубликовали на сайте правительства.

«Утрата для российского театра и кино такого характерного и харизматичного актера невосполнима. Яркий, многогранный и талантливый человек, Валерий Борисович вписал множество страниц в историю отечественного кинематографа и театра», — написал Мишустин.

Ранее актриса Алена Яковлева поделилась воспоминаниями о Гаркалине. Она рассказала, что Гаркалин был «восхитительным мастером» и отлично играл даже в случаях плохого самочувствия. По словам Яковлевой, актер обладал огромным обаянием, которым перекрывал абсолютно все небольшие недочеты, которые могли возникать.

Она также выразила мнение, что среди людей ее поколения осталось мало профессионалов такого же уровня, каким был Гаркалин.