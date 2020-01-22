Мишу Марвина из Black Star усыпили и обокрали в поезде

Это случилось на маршруте Москва — Одесса. Исполнитель ехал в Киев. По словам Марвина, злоумышленники подсыпали снотворное в его чай, а потом украли деньги.

Неприятной историей артист поделился с подписчиками в Instagram Stories. Также он посоветовал поклонникам не пить чай, купленный в поезде, и запирать двери в купе.

Недавно жертвой мошенников стал бывший участник реалити-шоу «Дом-2» со своей женой, финалисткой «Битвы экстрасенсов». Злоумышленники смогли взломать личный кабинет мобильного оператора пострадавшего. В общей сложности с его счета было списано 400 тысяч рублей.