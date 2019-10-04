Мишель Пфайффер рассказала об интересе к России
Голливудская актриса Мишель Пфайффер призналась, что хотела бы познакомиться с Россией и увидеть, как изменилась страна с советских времен, сообщило РИА ФАН.
Мишель Пфайффер прилетела в Москву на премьеру фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором сыграла роль королевы Ингрид. Во время пресс-брифинга актриса рассказала, что хотела бы вернуться в Россию уже не по работе, а как путешественник.
Пфайффер бывала в СССР в конце 80-х годов, когда снималась в фильме австралийского режиссера Фреда Скеписи «Русский дом». 61-летняя актриса рассказала, что провела в стране более месяца и «начала вливаться в культурную жизнь».
«Естественно я бы хотела еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия, посмотреть, как она поменялась за эти года», — сообщила она.