Мишель Пфайффер рассказала об интересе к России

Мишель Пфайффер прилетела в Москву на премьеру фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором сыграла роль королевы Ингрид. Во время пресс-брифинга актриса рассказала, что хотела бы вернуться в Россию уже не по работе, а как путешественник.

Пфайффер бывала в СССР в конце 80-х годов, когда снималась в фильме австралийского режиссера Фреда Скеписи «Русский дом». 61-летняя актриса рассказала, что провела в стране более месяца и «начала вливаться в культурную жизнь».

«Естественно я бы хотела еще раз здесь побывать, но не по работе, а в качестве туриста, чтобы понять, что такое Россия, посмотреть, как она поменялась за эти года», — сообщила она.